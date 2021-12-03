В Литве задержаны сбежавшие из Латвии иракцы и перевозивший их эстонец

По предварительным данным, пунктом назначения этой четверки была Германия.

После допроса гражданин Эстонии был заключен под стражу в одной из частей СОГГЛ. Ему грозит штраф или арест, либо до шести лет тюрьмы.

Согласно сообщению СОГГЛ, граждане Ирака будут переданы были латвийским пограничникам в пятницу.