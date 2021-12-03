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В Литве задержаны сбежавшие из Латвии иракцы и перевозивший их эстонец

Фото pasienis.lt

В четверг Пагегяйская погранзастава Литвы начала досудебное расследование по факту незаконного провоза людей через государственную границу, сообщает Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Полицейские Вилкавишкисского района передали Пагегяйским пограничникам гражданина Эстонии и четырех иракцев.

Было установлено, что последние произвольно покинули Центр регистрации иностранцев в Латвии, а эстонец на автомобиле Volkswagen Toureg вез иракцев в Западную Европу.

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По предварительным данным, пунктом назначения этой четверки была Германия.

После допроса гражданин Эстонии был заключен под стражу в одной из частей СОГГЛ. Ему грозит штраф или арест, либо до шести лет тюрьмы.

Согласно сообщению СОГГЛ, граждане Ирака будут переданы были латвийским пограничникам в пятницу.

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