Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

В Литве зарегистрировано 39,6 тыс. беженцев из Украины, 16,8 тыс. из них — несовершеннолетние, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.

Примерно треть прибывших украинцев зарегистрирована в Вильнюсском центре регистрации. Другие зарегистрировались в территориальных отделениях Департамента миграции, в центрах регистрации Клайпеды, Каунаса, Алитуса, Шяуляй и Мариямполе.

Почти 4,5 тыс. прибывших в Литву беженцев — это дети в возрасте до шести лет, 12 тыс. — в возрасте от 6 до 18 лет.

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 216 беженцев, из них 73 — несовершеннолетние, среди которых 20 — детей до шести лет.

Большинство прибывших подали просьбы о временном виде на жительство по гуманитарным причинам. Большая часть прибывающих — женщины и дети.

По данным ООН, за период начатой Россией месяц назад войны в Украине эту страну покинуло более 4,2 млн жителей, в целом свои дома вынуждены были оставить более 10 млн человек.

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