В Литве зарегистрировано 45,5 тыс. беженцев из Украины 

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В Литве зарегистрировано почти 45,5 тысяч беженцев из Украины, 18,6 тыс. из них — несовершеннолетние, показывают данные Департамента статистики, опубликованные в пятницу.

За прошедшие сутки о своем прибытии в регистрационные пункты или подразделения Департамента миграции заявили 580 человек, в том числе 200 несовершеннолетних и 50 детей в возрасте до шести лет.

Недельный среднесуточный показатель прибывающих из Украины, по последним данным, составляет 516 человек. Уже почти неделю он является более-менее стабильным.

Примерно треть прибывших украинцев, то есть 14,5 тыс., зарегистрирована в Вильнюсском центре регистрации, 6,3 тыс. — в Каунасском центре. В прочих центрах менее, чем по пять тысяч.

Пять тысяч прибывших в Литву беженцев — это дети в возрасте до шести лет, 13,8 тыс. — в возрасте от 6 до 18 лет. Почти 2 тыс. — люди в возрасте старше 65 лет.

Большинство прибывших подали прошения о предоставлении временного вида на жительство по гуманитарным причинам. Большая часть прибывающих — женщины и дети.

По данным ООН, за период начатой Россией месяц назад войны в Украине эту страну покинуло более 4,6 млн жителей, в целом свои дома вынуждены были оставить еще более 7,1 млн человек.

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