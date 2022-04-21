Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

В Литве зарегистрировано 47,3 тыс. беженцев из Украины, 19,5 тыс. из них — несовершеннолетние, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.

За минувшие сутки в регистрационных центрах или подразделениях Департамента миграции прибытие декларировали 462 человека, из них 159 несовершеннолетних, 47-ми детям еще не исполнилось шести лет.

Недельный среднесуточный показатель прибывающих из Украины, по последним данным, составляет 345 человек, он ниже, чем на прошлой неделе, когда он превышал 500.

Около трети всех прибывающих украинцев, т. е. 15,6 тыс., зарегистрировано в Вильнюсском регистрационном центре, 6,7 тыс. человек. — в Каунасском центре, в Клайпедском и Алитусском центрах зарегистрировано 5,3 и 4,7 тыс. человек соответственно.

5,2 тыс. прибывших в Литву беженцев — это дети в возрасте до шести лет, 14,3 тыс. — в возрасте от 6 до 18 лет. Еще 2,1 тыс. — люди в возрасте старше 65 лет.

Большинство прибывших подали прошения о предоставлении временного вида на жительство по гуманитарным причинам. Большая часть прибывающих — женщины и дети.

По данным ООН, за период начатой Россией месяц назад войны в Украине эту страну покинуло более 5 млн жителей, в целом свои дома вынуждены были оставить еще более 7,1 млн человек.

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