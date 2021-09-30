В Литву из Беларуси не пропустили 54 мигранта, пятерым разрешено перейти границу – СОГГ

За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили в Литву из Беларуси 54 нелегальных мигранта, пытавшихся попасть в страну в неразрешенном месте, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Пятерых человек, среди которых были дети, пограничники пропустили на территорию Литвы по гуманитарным причинам.
В среду мигранты пытались пересечь границу у Игналинского, Швенчёнского, Шальчининкского, Варенского и Лаздийского районов.
Больше всего мигрантов наблюдалось в Лаздийском районе. Одна из групп мигрантов, приблизившихся к границе, состояла из 26 человек.
За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
Нелегально перешли границу с Беларусь в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них — иракцы.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.
Решение о возвращении лиц, которые пытаются нелегально пересечь границу, значительно снизило миграционные потоки.