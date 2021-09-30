В Литву из Беларуси не пропустили 54 мигранта, пятерым разрешено перейти границу – СОГГ

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За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили в Литву из Беларуси 54 нелегальных мигранта, пытавшихся попасть в страну в неразрешенном месте, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Пятерых человек, среди которых были дети, пограничники пропустили на территорию Литвы по гуманитарным причинам.

В среду мигранты пытались пересечь границу у Игналинского, Швенчёнского, Шальчининкского, Варенского и Лаздийского районов.