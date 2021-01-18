В Литву поставлена пятая партия вакцины BioNTech и Pfizer от COVID-19

В понедельник в Литву была доставлена пятая партия вакцины от COVID-19, производства BioNTech и Pfizer, в ней – более 14 тыс. доз.

Об этом BNS информировала представитель министра здравоохранения по связям с общественностью Айсте Шукста.

«Часть доз будет оставлена на складах, до получения точных графиков получения следующих партий, другая часть будет доставлена в Паневежис для ревакцинации», – сказал А. Шукста.