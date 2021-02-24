В Литву поступила партия вакцины Moderna от коронавируса – 12 тыс. доз

Ведомство отмечает, что в четверг партия будет распределена между центрами вакцинации, где в данный момент прививают работников сферы образования, лиц старше 80 лет и прочие приоритетные группы.

Кроме вакцины Moderna, в стране используются вакцины производства BioNTech и Pfizer, а также AstraZeneca.