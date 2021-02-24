TOP,Здравоохранение,Новости

В Литву поступила партия вакцины Moderna от коронавируса – 12 тыс. доз

Photo by wuestenigel on Foter.com / CC BY

В Литву поступила четвертая партия вакцины от коронавируса фармкомпании Moderna, в целом – 12 тыс. доз, сообщило в среду Министерство здравоохранения Литвы. 

Вакцины доставлены на склад Центра экстремальных ситуаций для здоровья. По данным министерства, это пока крупнейшая партия вакцин этого производителя из доставленных в Литву. 

реклама

Ведомство отмечает, что в четверг партия будет распределена между центрами вакцинации, где в данный момент прививают работников сферы образования, лиц старше 80 лет и прочие приоритетные группы. 

Кроме вакцины Moderna, в стране используются вакцины производства BioNTech и Pfizer, а также AstraZeneca.

реклама

По данным Департамента статистки, в целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 132 тыс. 888 человек, двумя дозами – 69 тыс. 845 человек.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.