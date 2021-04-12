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В Литву поступило почти 75 тыс. доз вакцины BioNTech и Pfizer

Photo by wuestenigel on Foter.com / CC BY

В понедельник в Литву поступила 17-я партия вакцины от коронавируса производителя BioNTech и Pfizer — 74 тыс. 880 доз.

Вакцина будет распределена между самоуправлениями в тот же день, сообщает Министерство здравоохранения. 

На сегодняшний день Литва получила 462,3 тыс. доз этой вакцины, а на прививки использовано 444,6 тыс. доз.

Правительство утвердило покупку 3,7 млн доз вакцины BioNTech и Pfizer. Большая часть вакцины должна поступить в Литву до конца этого года. 

От COVID-19 в Литве уже привито 479,6 тыс. человек или 17,1% населения. 

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