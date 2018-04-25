В мировом рейтинге талантов Литва поднялась на 27 место

Фото BFL/Томаса Лукшиса

В рейтинге конкурентоспособности талантов, который составляет Международный институт развития менеджмента (International Institute for Management Development, IMD), Литва в этом году поднялась на одну позицию на 27 место среди 63 стран.

Литва в этом году занимает первое место в мире по участию женщин в рынке труда, третье и девятое места — по соотношению учителей и учеников на этапах среднего и начального образования.

По прожиточному уровню Литва занимает 12-е место в мире, по уровню загрязненности твердыми частицами — 18-е место, по показателю и сохранению талантов и по уровню мотивации работников — 25-е.

По уровню владения иностранными языками страна находится на 18-м месте, по показателю международного опыта — на 22-м, по показателю высшего образования — тоже на 22-м.

В контексте стран Евросоюза (ЕС) Литва находится на 13-м месте и немного превышает средний показатель стран ЕС из рейтинга.

Латвия в рейтинге тоже поднялась на одну позицию (33-е место), Польша — на две (35-е место), а Эстония поднялась с 27-о на 19-е место.

В мировом рейтинге конкурентоспособности талантов 2020 года седьмой год подряд первое место занимает Швейцария, второе место занимает Дания. В тройку самых конкурентоспособных стран в этом году вернулся Люксембург.