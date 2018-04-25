В новом сейме фракцию Либерального движения возглавит Э. Гентвилас

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В новом сейме Литвы фракцию Литовского либерального движения (ЛЛД) возглавит бывший председатель партии Эугениюс Гентвилас.

«Сегодня мы создали фракцию ЛЛД, фракция избрала руководителя, руководитель — Э. Гентвилас, заместитель — Ричардас Юшка», — сказала в четверг после заседания фракции журналистам лидер либералов Виктория Чмилите-Нильсен.

Левоцентристские партии, которые образовали правящую коалицию, вносят ее кандидатуру на должность председателя сейма.

В новый сейм избрано 13 представителей ЛЛД, однако после избрания В. Чмилите-Нильсен спикером ей придется приостановить свое членство во фракции.

В соответствии с уставом сейма, председатель сейма должен остановить свою деятельность во фракции.

В пятницу состоится первое заседание сейма Литвы нового созыва.