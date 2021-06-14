В Москве объявили долгие выходные из-за всплеска коронавируса

В Москве объявили выходные с 15 по 19 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе. Об этом заявил мэр столицы РФ Сергей Собянин, сообщает Lenta.ru.
«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников», — сказал Собянин.
Городской глава уточнил, что затянувшиеся выходные в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.
Также с 13 по 20 июня будет приостановлена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах. Кафе и развлекательным заведениям запретят работать ночью. В крупных парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката и другие объекты отдыха. Жителям города разрешат в парках только гулять.
«За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года», — пояснил Собянин.korrespondent.net