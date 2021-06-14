В Москве объявили долгие выходные из-за всплеска коронавируса

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В Москве объявили выходные с 15 по 19 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе. Об этом заявил мэр столицы РФ Сергей Собянин, сообщает Lenta.ru.

«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников», — сказал Собянин.