В НАТО назвали главные военные угрозы до 2030 года

«Китайская мощь и глобальные возможности представляют острый вызов открытым и демократическим обществам, особенно учитывая его стремление к авторитаризму и территориальной экспансии. Хотя Китай не представляет для альянса такого масштаба непосредственной военной угрозы, как Россия, он расширяет свои военные возможности в Средиземном море, Атлантическом океане и Арктике, а также углубляет оборонное сотрудничество с Россией», — сказано в докладе.

Отмечается, что «НАТО должна рассмотреть создание консультативной структуры для обсуждения всех аспектов интересов безопасности стран НАТО в отношении Китая».

Так, НАТО считает необходимым сохранить Совет Россия — НАТО (СРН) как инструмента для политического диалога о мирном сосуществовании с Россией, однако намерена вести этот диалог с «позиции силы и атлантического единства».

«НАТО должна оставаться открытой для обсуждения мирного сосуществования с Россией. Однако чтобы такой диалог был продуктивным, он должен вестись с позиции единства и силы. Альянс должен продолжать рассматривать СРН как главную площадку для доставки политических посланий России», — пояснили в НАТО.

Как подчеркнули в докладе, НАТО считает Россию своим главным военным противником на ближайшее десятилетие. В связи с этим НАТО должна создать специальный разведывательный отдел для наблюдения за военным и технологическим сотрудничеством России и Китая.

«НАТО следует сформировать специальное подразделение в составе Объединенного управления разведки и безопасности альянса (JISD) для мониторинга и оценки сотрудничества России и Китая в военной, технологической и политической сферах, включая координацию действий в области дезинформации и гибридных военных операций», — отметили в документе и добавили, что этот отдел «должен регулярно информировать об этой работе Североатлантический совет».