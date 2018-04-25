В немецкой армии обнаружили правых экстремистов

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Немецкая военная контрразведка рассматривает около 550 дел, связанных с подозрением в участии военнослужащих бундесвера в правоэкстремистских организациях, заявил руководитель Службы военной контрразведки Кристоф Грамм, сообщает DW.

По словам Грамма, в 2019 году было начато 360 новых производств такого типа. В то же время подтвердить удалось лишь 14 случаев экстремизма в рядах вооруженных сил, из них восемь случаев правого экстремизма. Эти военные уже уволены или находятся в процессе лишения должностей.

Также Грамм добавил, что контрразведка зафиксировала 40 случаев «нехватки верности конституции» в бундесвере. Грамм опроверг любые упреки в создании в рядах бундесвера «теневой армии» правых радикалов.

По его словам, соответствующие подозрения были серьезно рассмотрены контрразведчиками, что позволило выявить среди военных экстремистов и солдат, которые демонстрировали «нехватку верности конституции».