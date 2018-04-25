В немецкой армии обнаружили правых экстремистов

Немецкая военная контрразведка рассматривает около 550 дел, связанных с подозрением в участии военнослужащих бундесвера в правоэкстремистских организациях, заявил руководитель Службы военной контрразведки Кристоф Грамм, сообщает DW.
По словам Грамма, в 2019 году было начато 360 новых производств такого типа. В то же время подтвердить удалось лишь 14 случаев экстремизма в рядах вооруженных сил, из них восемь случаев правого экстремизма. Эти военные уже уволены или находятся в процессе лишения должностей.
Также Грамм добавил, что контрразведка зафиксировала 40 случаев «нехватки верности конституции» в бундесвере. Грамм опроверг любые упреки в создании в рядах бундесвера «теневой армии» правых радикалов.
По его словам, соответствующие подозрения были серьезно рассмотрены контрразведчиками, что позволило выявить среди военных экстремистов и солдат, которые демонстрировали «нехватку верности конституции».
«Чего мы не нашли — это решительно настроенной, целенаправленной или даже готовой к применению насилия группы, которая хотела бы государственного переворота», — заверил он.
В то же время наибольшее беспокойство контрразведчиков вызывают немецкие спецназовцы. Речь идет об элите Бундесвера — спецподразделении Kommando Spezialkräfte (KSK), в составе которого в правом экстремизме подозревают 20 человек. Это в пять раз больше, чем в среднем в немецкой армии, утверждает Грамм.
По его словам, это требует особенно тщательного расследования, потому что спецназовцы испытывают гораздо больший связь друг с другом по сравнению с другими подразделениями.korrespondent.net
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