  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Л.Линкявичюс: "Брекзит" не меняет правового положения литовцев

Подробнее...
default image
В Будапеште задержан палач ИГИЛ

Подробнее...
default image
В ноябре в Висагинас поступит вторая партия бесплатной вакцины от гриппа

Подробнее...
default image
В Нидерландах придумали способ очистки рек от пластика

Подробнее...
default image
Кремль ответил на идею о репарациях за Донбасс

Подробнее...
default image
Президент: деятельность Красного Креста служит консолидации общества

Подробнее...
default image
Экс-министр Р. Масюлис стал членом правления Вильнюсских тепловых сетей

Подробнее...
default image
В Эстонии собрано рекордное число подписей под петицией о запрете звероферм

Подробнее...
default image
Д.Скусявичюс назначен послом Литвы в Канаде со 2 декабря

Подробнее...
default image
В Латвии могут отменить фоторадары

Подробнее...
default image
Сеть умилила самая маленькая кошка в мире

Подробнее...
default image
Maxima расширяется в Болгарии, арендует 11 магазинов

Подробнее...
default image
С сегодняшнего дня трансжиров в продуктах должно быть меньше

Подробнее...
default image
Европол арестовал 60 интернет-мошенников

Подробнее...
default image
В белорусских школах появится новая должность

Подробнее...
default image
С 1 ноября в больницах Литвы вводят новую систему питания

Подробнее...
default image
Последствия пожара в Алитусе: из продажи изъяли сотни тонн молочных продуктов

Подробнее...
default image
В МИД Украины рассказали о двойном гражданстве

Подробнее...
default image
Место жительства в Великобритании зарегистрировали почти 60 тыс. латышей

Подробнее...
default image
Безработица в Литве выше среднего уровня в ЕС

Подробнее...
TOP,Висагинский вестник,Новости,Регионы

В ноябре в Висагинас поступит вторая партия бесплатной вакцины от гриппа

Фото BFL/ Гядиминаса Савицкиса

По данным Национального центра общественного здоровья, на прошлой неделе уровень заболеваемости ОРВИ в Висагинасе составил 84 случая на 10 тысяч населения. Зарегистрировано 218 заболевших, в числе которых 134 ребенка.

Случаев заболевания гриппом у нас пока не зафиксировано, сказала специалист по укреплению общественного здоровья Ядвига Ракель.

И, по ее словам, жители активно прибегают к мерам профилактики – спешат делать прививки. В октябре в Висагинскую поликлинику было доставлено 600 доз бесплатной вакцины от гриппа для людей, относящихся к группам риска: это беременные женщины, лица старше 65 лет, люди, страдающие хроническими заболеваниями, а также подопечные отделений по уходу, учреждений социальной опеки и медицинские работники. Около 500 доз вакцины уже использовано.  

Как сообщает Ядвига Ракель, в ноябре в поликлинику, а также в Центр здоровья «Седулина» поступит дополнительная партия бесплатной вакцины от гриппа.

news.tts.lt
реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!