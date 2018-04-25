В ноябре в Висагинас поступит вторая партия бесплатной вакцины от гриппа

Фото BFL/ Гядиминаса Савицкиса

По данным Национального центра общественного здоровья, на прошлой неделе уровень заболеваемости ОРВИ в Висагинасе составил 84 случая на 10 тысяч населения. Зарегистрировано 218 заболевших, в числе которых 134 ребенка.

Случаев заболевания гриппом у нас пока не зафиксировано, сказала специалист по укреплению общественного здоровья Ядвига Ракель.

И, по ее словам, жители активно прибегают к мерам профилактики – спешат делать прививки. В октябре в Висагинскую поликлинику было доставлено 600 доз бесплатной вакцины от гриппа для людей, относящихся к группам риска: это беременные женщины, лица старше 65 лет, люди, страдающие хроническими заболеваниями, а также подопечные отделений по уходу, учреждений социальной опеки и медицинские работники. Около 500 доз вакцины уже использовано.

Как сообщает Ядвига Ракель, в ноябре в поликлинику, а также в Центр здоровья «Седулина» поступит дополнительная партия бесплатной вакцины от гриппа.