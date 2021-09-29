В октябре обучаться литовскому языку начнут около 300 детей мигрантов

«Мы не знаем, когда и сколько мигрантов покинут нашу страну. Зачастую такие процессы требуют времени. Мы не знаем, какая часть детей останется в нашей стране надолго. В любом случае обучение детей важно и в социальном аспекте. Благодаря обучению дети смогут общаться, оторваться от обычного окружения, играть», – сказала министр.

По ее словам, обучение детей мигрантов определяет Конвенция ООН о правах ребенка, а также Закон о правовом положении иностранцев и другие правовые акты.

В распоряжении министра образования 2005 года говорится, что не владеющие литовским языком школьники перед началом последовательного обучения в общеобразовательной школе в течение одного года обучаются литовскому языку.

Позже в программу обучения литовскому языку интегрируются темы из истории Литвы, географии, гражданского воспитания, учеников также знакомят с терминами общеобразовательных предметов на литовском языке.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, преимущественно — иракцы.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Чтобы остановить нелегальную миграцию, в начале августа на границе мигрантов стали разворачивать.