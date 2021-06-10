В пандемию Литва должна отличаться мобильностью и адаптацией – И. Шимоните

По ее словам, Литва должна стараться быть более быстрой и гибкой, чем другие, выделяться не малыми затратами, а мобильностью и способностью адаптироваться.

«Как может выглядеть Литва нового поколения? Мы никогда не будем самыми крупными. В Литве есть такие компании, как Vinted, TransferGo или другие, у которых есть мировые амбиции и потенциал. Однако это прекрасные примеры, которые не могут быть правилом. С другой стороны, мы не хотим быть самыми дешевыми. Это вчерашняя стратегия», – сказала премьер.

«Попытки остаться дешевой страной привели бы к более низкому уровню процветания, чем тот, который хотят и заслуживают люди, и даже может возникнуть угроза национальной безопасности, потому что может возникнуть искушение сокращать расходы небезопасными способами, например, используя электроэнергию небезопасных АЭС», – добавила она.

По словам премьер-министра, чтобы создать более продуктивную экономику, важно модернизировать системы информационных технологий, открыть доступ к госданным, особенно это важно в образовании, науке и инновациях.

«Наше будущее зависит от наших людей и талантов, а таланты должна поощрять система образования высокого качества», – сказала И. Шимоните.

Она подчеркнула, что страна должна быть привлекательной для тех талантов, которые уехали за границу, а инвестиции должны носить целевой характер, лучше направляться.