В Панеряй – символическая акция в память жертв Холокоста в Литве

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В четверг, в День памяти Холокоста и героизма, у мемориала в Панеряй (что в Вильнюсе) состоится символическая акция в память жертв Холокоста.

При соблюдении всех карантинных требований представители Общины евреев Литвы, дипломаты, оставшиеся в живых бывшие узники Вильнюсского гетто возложат на месте массовых убийств цветы и камни согласно еврейской традиции. Кантор произнесет заупокойную молитву, сообщила община.

«Традиционно в этот день проходил Марш живых, повторяющий путь обреченных на смерть от Панеряйской железнодорожной станции до Панеряйского мемориала, однако по причине пандемии в этом году мероприятие не будет массовым. Соберемся в узком кругу, лишь те, кто несет ответственность за сохранение памяти о Холокосте и о передаче ее будущим поколениям – ведь в этом году исполняется 80 лет с начала Холокоста. Сегодня с нами свидетель этих страшных событий – узник Каунасского гетто Довид Дейбзон», – заявила председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски.

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В мероприятии планирует принять участие председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, дипломаты зарубежных государств, чья резиденция находится в Литве.

В этом году исполняется 80 лет с начала Холокоста в Литве: во время Второй мировой войны погибло 90% евреев из более 200 тыс., проживавших в Литве.

Оккупировавшие Литву немцы в 1941 году избрали местом массового уничтожения незавершенную топливную базу в лесу рядом с железнодорожной станцией Панеряй. Массовые расстрелы евреев начались в середине июля этого года.

Подсчитано, что в 1941–1944 годах в Паняряй было убито более 100 тыс. человек, количество погибших здесь евреев может достигать около 70 тысяч. Прочие жертв — военные местных литовских военных подразделений, цыгане, участники польского движения сопротивления, коммунисты, советские военнопленные.

В данный момент в Литве проживают около 3 тыс. евреев. В годы Второй мировой войны были спасены около 8 тыс. литовских евреев, еще почти столько же остались живы, поскольку успели покинуть Литву.

Израильский центр исследования Холокоста Yad Vashem за спасение евреев признал Праведниками народов мира около 900 литовцев.