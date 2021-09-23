В первом голосовании сейм принял поправки о минимальном возрастном цензе для депутатов

Агитировавший за поправку представитель правящих консерваторов Эдмундас Пупинис отметил, что основная часть стран Евросоюза позволяет баллотироваться более молодым гражданам, а боле низкий возрастной ценз не означает, что молодежь заполонит сейм.

«Уже 16 стран ЕС разрешают баллотироваться даже с 18 лет, семь стран, среди которых соседние Латвия и Эстония, с 21-ого года», – сказал Э. Пупинис.

Он привел пример результат внесенных три года назад изменений в порядок муниципальных выборов. В советы самоуправлений разрешили баллотироваться жителям с 18 лет, и сейчас из 1502 членов советов лишь два в возрасте от 18 до 20 лет.

Представитель оппозиционных «аграриев» Робертас Шаркницкас убежден в том, что у 21-летней молодежи нет достаточного опыта и компетенции в управлении страной.

Эту поправку выдвинула еще в сейме прошлого созыва лидер Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен.

Прежнее правительство одобрило такую поправку.

В. Чмилите-Нильсен подчеркивает, что согласно действующим в Литве законам, 21-летний гражданин может выбираться в Европарламент.

Возрастной ценз в 25 лет самый высокий в Евросоюзе, его применяют лишь три страны кроме Литвы: Италия, Греция и Кипр, говорится в сопроводительном письме.