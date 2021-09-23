Власти Греции могут ввести локдаун в Салониках в ближайшее время

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Издание Еthnos пишет, что власти Греции рассматривают введение локдауна в Салониках из-за роста заболеваемости коронавирусом, в том числе и среди детей.

Город находится в «красной» зоне, здесь ежедневно выявляют в среднем по 3 000 инфиицированных, причём треть случаев приходится на детей до 17 лет. Растет и число госпитализаций. Власти страны решают вопрос о введении локдауна.

Салоники — второй по величине город Греции, в нём проживают более 1.1 млн человек. Год назад здесь уже вводили двухнедельный локдаун.