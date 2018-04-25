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В первом квартале количество путешественников в Литве сократилось на 10-15%

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

В первом квартале этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, жители Литвы путешествовали меньше – число путешествующих по стране сократилось на 10,2%, а за границей – на 15,3%. 

В последние две недели марта в Литве был объявлен карантин, действовавший до середины июня.

Департамент статистики сообщил, что путешествовавшие по Литве потратили 31,2 млн евро.

За границей в первом квартале путешествовали 250,9 тыс. человек – на 15,3% меньше, чем в прошлом году, они потратили 170,9 млн евро – на 10,6% меньше.

Количество зарубежных поездок за это время сократилось на 14% до 344 тыс. Чаще всего ездили в Соединенное Королевство (11,7% всех поездок), Беларусь (9,9%), Латвию (8,2%), Германию (8%), Польшу (7,7%) и Норвегию (7,3%).

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