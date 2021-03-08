В первую неделю весны за нарушение карантина оштрафовано более 1000 человек

В первую неделю весны полиция оштрафовала 1069 человек за нарушение требований карантина, сообщил BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
На прошлой неделе большинство протоколов об административных правонарушениях было составлено за контакты более чем одного домохозяйства — 670. 55 человек были оштрафованы за неношение масок, и десять протоколов было составлено организаторам вечеринок.
По словам представителя Департамента полиции, почти треть всех нарушений было зафиксировано в выходные дни — 170 в субботу и 143 — в воскресенье.
По словам Р. Матониса, на прошлой неделе сотрудники полиции проверили более 2,3 тысяч компаний, из-за нарушений в их деятельности было возбуждено три административных дела, еще 37 компаний были предупреждены.
Инспекторы также проверили более 6500 человек, которые должны находится в самоизоляции, среди них установлено 88 нарушений.
Полиция на блокпостах продолжает обеспечивать контроль передвижений между самоуправлениями. Не разрешили движение и развернули обратно почти 1200 машин, протоколы составлены 253 лицам за нарушение данных ограничений.
Карантинные требования в стране вступили в силу в начале ноября, позже, из-за быстрого распространения коронавируса, ужесточились, а в середине декабря был введен контроль передвижения между самоуправлениями.
В конце февраля правительство продлило карантин до конца марта, а контроль передвижений между муниципалитетами до середины марта, но также ввело смягчения — больше не нужно носить защитные маски на открытом пространстве, если поблизости нет людей, передвижение ограничения больше не действуют в кольцевых самоуправлениях.
Три недели назад в Литве снова разрешили работать парикмахерским, салонам красоты и массажа и небольшим непродовольственным магазинам.
Информация ЛК по сообщению BNS