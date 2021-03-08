В первую неделю весны за нарушение карантина оштрафовано более 1000 человек

Инспекторы также проверили более 6500 человек, которые должны находится в самоизоляции, среди них установлено 88 нарушений.

Полиция на блокпостах продолжает обеспечивать контроль передвижений между самоуправлениями. Не разрешили движение и развернули обратно почти 1200 машин, протоколы составлены 253 лицам за нарушение данных ограничений.

Карантинные требования в стране вступили в силу в начале ноября, позже, из-за быстрого распространения коронавируса, ужесточились, а в середине декабря был введен контроль передвижения между самоуправлениями.

В конце февраля правительство продлило карантин до конца марта, а контроль передвижений между муниципалитетами до середины марта, но также ввело смягчения — больше не нужно носить защитные маски на открытом пространстве, если поблизости нет людей, передвижение ограничения больше не действуют в кольцевых самоуправлениях.

Три недели назад в Литве снова разрешили работать парикмахерским, салонам красоты и массажа и небольшим непродовольственным магазинам.

Информация ЛК по сообщению BNS