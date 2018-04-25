В первый день досрочного голосования на выборах в сейм проголосовал 0,5% избирателей

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В понедельник, в первый день досрочного голосования на парламентских выборах в Литве, проголосовали 12 тыс. 980 или 0,54% избирателей.

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), наиболее активно голосование шло в Каунасском Центрально-Жалякальнисском избирательном округе (1,51%), а наименее активными были жители столичного Ново-Вильняйского округа – здесь досрочно голосовали 28 избирателей или 0,08%.

По сравнению с первым туром прошлогодних президентских выборов и референдумом по двойному гражданству, когда досрочное голосование было продлено из-за референдума, активность несколько ниже.

В 2019 году в первый день досрочного голосования в первом туре президентских выборов и референдума активность составила 0,7%, а в целом проголосовали 16 тыс. 987 избирателей.

На этих выборах досрочное голосование продлено – оно будет проходить с понедельника по четверг включительно. Ранее на это выделялось два дня. Голосование начинается в 7 часов утра и заканчивается в 20 часов.

Досрочно избиратели могут проголосовать в любом предназначенном для этого месте, вне зависимости от места регистрации проживания.

Избирателей просят приходить на голосования со средствами защиты носа и рта, с собственным средствами для письма, не забывать документ удостоверения личности. Те, у кого не будет маски и ручки, смогут получить их на месте.

В воскресенье, в день выборов, можно будет голосовать только на избирательных участках, к которым прикреплен избиратель.

Председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матйошайтите призвала людей старшего возраста и принадлежащих к группам риска воспользоваться возможностью досрочного голосования, поскольку в это время потоки будут меньше.

На этих выборах оборудовано больше мест для досрочного голосования, однако в части из них нельзя будет голосовать в самом здании самоуправления, как это было раньше.

Из трех крупных городов Литвы только в Вильнюсе досрочное голосование происходит и в здании самоуправления, между тем в Каунасе и Клайпеде избирателей приглашают голосовать в другие места.

Парламентские выборы состоятся 11 октября.