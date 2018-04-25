В Польше региональные аэропорты оказались на грани банкротства

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Региональные аэропорты в Польше оказались на грани банкротства из-за ограничительных мер, введенных в стране в связи с распространением коронавируса, сообщает польский информационный портал радио RMF FM.

«Тысячи рабочих мест находятся под угрозой в польской авиационной отрасли. Некоторые аэропорты уже сообщают, что они могут потерять ликвидность», — предупреждает Ассоциация региональных аэропортов страны.

Запрет на полеты в Польшу действовал 108 дней, в течение которых аэропорты практически не получали доход. Серьезное сокращение пассажиропотока произошло в аэропортах Познани, Вроцлава, Катовице и Гданьска. В прошлом году они обслужили миллионы пассажиров, в этом году пассажиропоток снизился более чем на 60%.

Сейчас многие аэропорты ждут обещанной финансовой поддержки со стороны государства. В конце мая власти Польши пообещали разделить почти 143 млн злотых ($37,6 млн) между 14 действующими аэропортами страны. Однако деньги по-прежнему не выделены.

Представители Ассоциации региональных аэропортов подчеркивают, что прямого финансирования недостаточно. Необходима долгосрочная программа поддержки и развития региональных аэропортов, потому что кризис в авиационной отрасли, вызванный коронавирусом, глубокий, а возврат к прежнему уровню пассажиропотока может занять до четырех лет.