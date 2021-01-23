В Польше с февраля планируют открыть рестораны и отели

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РИА Новости сообщает, что власти Польши намерены открыть рестораны и отели в феврале.

Как заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, в стране имеется ряд отраслей, более других пострадавшие от пандемии — это гастрономия, гостиничный бизнес, туризм. В течение 10 дней власти Польши планируют выработать санитарные протоколы, чтобы отели, кафе и рестораны смогли открыться уже в феврале.

Решение будет зависеть от ряда факторов — уровня заболеваемости в Польше и соседних странах, темпов вакцинации.