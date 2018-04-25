В Польше сегодня работает более миллиона мигрантов

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В Польше на сегодняшний день трудится более миллиона мигрантов, из которых почти 900 тысяч составляют украинцы, — сообщает Национальный банк Польши.

В среднем они трудятся на протяжении семи месяцев в году. Однако с точки зрения нехватки работников, работодатели выступают за то, чтобы польский рынок труда был еще более открытым для рабочей силы из-за восточной границы.

Украинцы трудятся в Польше уже в каждой пятой фирме, 40% из которых – это крупные предприятия, 25% — средние и 15% малые, — сообщает фирмаPersonnel Service.

«Привлечение большего числа иммигрантов в Польшу становится, однако, каждый раз все более сложным, — отмечает Кшиштоф Инглот, возглавляющий фирму. – Модель, которую мы приняли, то есть работа без дополнительного разрешения на протяжении шести месяцев (упрощенная система трудоустройства), привела к тому, что почти две трети работников из Украины приезжают в Польшу по нескольку раз. Они рассматривают работу здесь в краткосрочной перспективе, хотят заработать денег и вернуться в свою страну, не рассматривая возможности установления долгосрочных отношений со своим предприятием.»