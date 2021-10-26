В Польше теперь разрешено законом выдворять нелегальных мигрантов

Фото gpk.gov.by

В Польше вступили в силу поправки к закону об иностранцах, которые позволяют сразу же после нелегального пересечения границы отправлять мигрантов назад, а также оставить запрос о предоставлении убежища без рассмотрения, сообщает радио RMF24.

Согласно новым нормам, начальник пограничного поста составляет протокол пересечения границы и выносит решение о выезде иностранца с территории Польши. Помимо требования о выезде из страны, нелегальному мигранту также будет временно запрещен въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны. Запрет на въезд выдается на срок от шести месяцев до трех лет. В течение этого времени данные такого лица будут включены в список иностранцев, пребывание которых в Польше нежелательно, а также в Шенгенскую информационную систему для отказа во въезде.

Кроме того, теперь глава Управления по делам иностранцев может оставить заявление о предоставлении международной защиты без рассмотрения, если оно было подано задержанным иностранцем сразу после незаконного пересечения внешней границы ЕС, за исключением случаев, когда «он/она прибыл непосредственно с территории, где его жизни или свободе угрожали преследования или риск причинения серьезного вреда, и он представил веские причины для незаконного проникновения на территорию Польши, подал прошение о международной защите сразу после пересечения границы». До сих пор заявки на международную защиту оставались без рассмотрения только в случае, когда они не содержали имени и фамилии заявителя или указания страны происхождения.

Вводятся штрафы и возможность тюремного заключения за разрушение приграничной инфраструктуры, в частности, заборов, шлагбаумов, ворот. Лицо, которое «уничтожает, повреждает, перемещает или приводит в негодность элементы инфраструктуры, расположенные в приграничной зоне и предназначенные для защиты государственной границы, будет приговорено к лишению свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет». Однако если правонарушитель несовершеннолетний, он будет подвергаться штрафу.

После принятия новых норм BBC и Reuters обратили внимание на комментарии правозащитных организаций, которые обвиняют Польшу в «желании легализовать отпор», что описывает процедуру вытеснения иностранцев из страны на границе. Даже польский омбудсмен предупредил, что данные изменения не основаны на директивах ЕС, действующих в Польше, и могут нарушать Женевскую конвенцию.