В помощь школьникам

Nuotrauka BFL/Karolis Kavolėlis

Бесплатное питание и помощь в приобретении школьных принадлежностей — все, что нужно знать в преддверии нового учебного года.

Бесплатное школьное питание

Как информирует пресс-служба Министерства социальной защиты и труда, семьи дошкольников и учеников, испытывающие финансовые затруднения, могут получить бесплатное питание и помощь в приобретении школьных принадлежностей. Родители уже сегодня могут подать заявку на социальную поддержку учеников. Кроме того, с сентября 2021 года вне зависимости от дохода семьи все дети подготовительных классов, первоклассники и второклассники будут получать бесплатные обеды. Дополнительно подавать заявку для этого не надо.

«В новом учебном году ученикам из малообеспеченных семей предоставляется бесплатное школьное питание и помощь в приобретении школьных принадлежностей. Заявления о социальной поддержке учащихся уже принимаются. Мы приглашаем родителей немедленно обратиться в муниципалитеты, чтобы вовремя обеспечить детей школьными принадлежностями и они могли получить бесплатное питание с начала учебного года», — разъясняет министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Помощь тем, кто испытывает финансовые затруднения

Ученики имеют право на бесплатное питание (обед в учебном заведении и питание в летних лагерях, организуемых школами) и субсидию в размере 80 евро, если доходы в семье составляют не более 192 евро на человека в месяц.

В исключительных случаях бесплатное питание и помощь на покупку школьных принадлежностей также могут быть предоставлены при более высоких доходах, т.е. когда доход на члена семьи не превышает 256 евро в месяц. Например, болезнь; несчастный случай; потеря кормильца; мать или отец, воспитывающие ребенка в одиночку.

После проверки семейных жилищных условий ученикам может быть оказана поддержка в порядке, установленном самоуправлением, и если средний доход на человека в месяц составляет менее 320 евро.

Важно отметить, что средний доход не включает детские деньги, часть доходов, связанных с трудовыми отношениями, пособия по безработице и по поиску работы (в зависимости от количества детей и состава семьи — от 20 до 40%).

Бесплатное питание и помощь в приобретении школьных принадлежностей предоставляется детям из малообеспеченных семей, которые обучаются по дошкольной или общеобразовательной программе.

Заявки на социальную поддержку принимаются

С 1 июля можно подавать заявки на социальную поддержку учащихся (бесплатное питание учащихся 3–12 классов и помощь в приобретении школьных принадлежностей для учащихся). Чтобы получить эту поддержку, один из родителей учащегося или другие совместно проживающие взрослые, взрослый студент или несовершеннолетний учащийся должны обратиться в свою муниципальную администрацию или заполнить заявку в информационной системе социальной поддержки семьи spis.lt. К заявлению должны быть приложены справки о доходах членов семьи, полученных в течение предыдущих 3 месяцев, или о доходах за месяц подачи заявления, если источник или семейное положение семьи изменились в месяц подачи заявления по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Если семья получает денежную социальную помощь для малоимущих, например, социальную помощь или компенсацию за отопление, питьевую или горячую воду, в этом случае, чтобы подать заявку на бесплатное питание и приобретение школьных принадлежностей достаточно заявления в свободной форме, подтверждение дохода семьи не требуется.

Подать заявку только на бесплатное питание можно и в администрацию школы.

Бесплатный обед для всех дошкольников, первоклассников и второклассников

С 1 сентября бесплатные обеды вне зависимости от дохода семьи будут получать не только все ученики подготовительных классов и первоклассники, но и второклассники. Подавать заявку на бесплатные обеды не требуется. Если у ребенка в школе нет нужды в бесплатном обеде, родители или опекуны ученика должны сообщить об этом администрации школы.

Планируется, что с 1 сентября бесплатное школьное питание получат около 125 тысяч учеников, из них около 84 тыс. — дошкольники, первоклассники и второклассники.

В первом полугодии этого года бесплатные обеды в школах в среднем в месяц получали около 93 тысяч человек (26,7% от всех учащихся), из которых 58,6% — без оценки доходов семьи (27,7 тыс. дошкольников и 26,8 тыс. первоклассников).

В этом году на социальную поддержку учащихся выделено 39,1 млн евро, из которых 33,3 миллиона евро — на бесплатное питание. В 2020 году на социальную поддержку было израсходовано 24,4 млн евро, из которых 19,68 млн евро пошли на бесплатное питание.

Информация «ЛК», BNS