В преступных схемах используют социально уязвимых

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Прокурор Шяуляйской окружной прокуратуры составил обвинительное заключение по делу о торговле людьми и направил уголовное дело в суд. Об этом сообщила пресс-служба литовской прокуратуры.

В торговле людьми обвиняются пятеро мужчин, одного из них подозревают также в торговле несовершеннолетним. Шестому злоумышленнику предъявлены обвинения в приобретении или сбыте имущества, добытого преступным путем, и оказании сопротивления сотрудникам полиции.

Досудебное расследование было начато после получения информации о возможном преступлении. В ходе следствия было выявлено пять случаев, когда мужчин в возрасте от 17 до 28 лет вербовали и перевозили в Германию и Нидерланды.

По данным следствия, искали мужчин, которые доставляли бы угнанные автомобили из-за границы. Организаторы преступления приезжали домой к знакомым или встречались с ними недалеко от места жительства в районе Расейняй. Многим из них обещали 500 евро за угнанную машину, в одном случае солгали, что придется работать на стройке. Жертвами были лица, находящиеся в сложной материальной ситуации и страдающие отсутствием социальных навыков, говорится в сообщении.