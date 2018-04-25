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Происшествия

В преступных схемах используют социально уязвимых

Фото pixabay.com

Прокурор Шяуляйской окружной прокуратуры составил обвинительное заключение по делу о торговле людьми и направил уголовное дело в суд. Об этом сообщила пресс-служба литовской прокуратуры.

В торговле людьми обвиняются пятеро мужчин, одного из них подозревают также в торговле несовершеннолетним. Шестому злоумышленнику предъявлены обвинения в приобретении или сбыте имущества, добытого преступным путем, и оказании сопротивления сотрудникам полиции.

Досудебное расследование было начато после получения информации о возможном преступлении. В ходе следствия было выявлено пять случаев, когда мужчин в возрасте от 17 до 28 лет вербовали и перевозили в Германию и Нидерланды.

По данным следствия, искали мужчин, которые доставляли бы угнанные автомобили из-за границы. Организаторы преступления приезжали домой к знакомым или встречались с ними недалеко от места жительства в районе Расейняй. Многим из них обещали 500 евро за угнанную машину, в одном случае солгали, что придется работать на стройке. Жертвами были  лица, находящиеся в сложной материальной ситуации и страдающие отсутствием социальных навыков, говорится в сообщении.

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По версии следствия, с сентября 2014 года по апрель 2016 года злоумышленники искали или вербовали жертв, другие отправлялись за границу или координировали преступления. Большинство пострадавших, которых перевозили в другие государства, вернулись на своих машинах в Литву. Один из них был задержан в Польше, а несовершеннолетний потерпевший вернулся из Германии с другим литовцем. Их остановила полиция под Каунасом.

Отмечается, что жертвам выплатили только часть обещанных денег, в некоторых случаях никакой оплаты не было вообще.

Все обвиняемые неоднократно судимы. Уголовный кодекс Литвы предусматривает от двух до десяти лет лишения свободы за торговлю людьми и от трех до двенадцати лет — за торговлю несовершеннолетним.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ

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