В Президентуре Г.Науседа наградил победителей экзамена по Конституции

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

В понедельник Президент Гитанас Науседа поздравил 29 лучших участников, сдавших экзамен по Конституции, вручив им книги по истории Конституции.

В этом году более 30 тысяч граждан Литвы сдавали экзамен по Конституции.

Во второй тур вышли 651 участник. Столько людей правильно ответили, по крайней мере, на 25 из 30 вопросов, а среди школьников правильно отвечали, по крайней мере, на 23 вопроса.

В прошлом году участие в экзамене по Конституции приняло более 32 тысяч человек.

Настоящая Конституция была принята жителями Литвы на референдуме 25 октября 1992 года.