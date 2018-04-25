В приютах для бездомных Европы все больше женщин и детей

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Немецкие приюты для бездомных сообщают о растущей доле подростков и женщин, обращающихся каждый вечер за помощью к администрации ночлежек.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в целом по стране число женщин, проводящих ночи в приютах для бездомных, за последние 5 лет удвоилось. В связи с холодами, ночлежки в этом году откроются на две недели раньше обычного.

В берлинском центре размещения бездомных сообщили, что, хотя в ФРГ нет официальных данных о количестве лиц без крыши над головой, их, как полагают, должно быть около 150.000. В это число входят не только привычные «бомжи», которые заметны на улицах, но и так называемые «скрытые» бездомные, которые выглядят достаточно опрятными, но, в силу отсутствия своего жилья, ночуют у друзей или знакомых. А иной раз и вовсе на работе.

В беседе с собкором АЗЕРТАДЖ Адам Шмидт из Берлинского Центра социальной работы сказал, что «хотя мы в наших центрах оказания помощи привыкли в прошлом видеть примерно 80 процентов мужчин и 20 процентов женщин, соотношение теперь изменилось таким образом: 60 процентов мужчин против 40 процентов женщин». Число молодых людей, по словам Шмидта, тоже растет: 20 процентов коек в одном только Берлине занимают люди в возрасте до 22 лет.

По словам собеседника, изменение в соотношении обусловлено рядом факторов, основным из которых являются высокие цены на рынке арендной недвижимости. Тем, у кого низкая заработная плата, все труднее арендовать жилье. Женщины считаются более уязвимыми, чем мужчины, но молодежь также относится к этой уязвимой категории, считает наш собеседник.