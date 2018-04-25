В прошлом году в Литве было достигнуто максимальное число доноров за период независимости

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

В прошлом году донорами органов в Литве стали около 3,5 тыс. человек – это максимальное количество за весь период независимости страны, сообщило Национального трансплантационное бюро.

По его подсчетам, в 2019 году донорами органов стали 3536 человек, это почти на треть больше, чем в позапрошлом году, когда это сделали 2772 человека.

По словам заведующего отделом связей с общественностью Национального трансплантационного бюро Расы Пекарскене, такое изменение может быть связано с повышением сознательности общества и более частым преданием темы публичности.

«После различных акций, телепередач (становятся донорами – BNS). Мы заметили, что как только эта тема всплывает в общественном пространстве, в этот день чуть ли не 100 новых людей попадают в систему», – сказала Р. Петраускене.