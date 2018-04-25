В Rimi пополнят «Карты вильнюсца»

Фото vilniustreansport.lt

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Торговая сеть Rimi начала распространение и пополнение «Карт вильнюсца» (Vilniečio kortelė), которые используют для оплаты проезда в общественном транспорте столицы.

Сеть сообщает, что эту услугу будут предоставлять во всех магазинах Rimi – в кассах у отдела информации или в кассах со специальным значком. Благодаря этому появится 21 новое место распространения карт. «Согласно подсчетам, в январе-июне 59 % всех билетов на общественный транспорт жители приобрели, пополняя «Карты вильнюсца» в местах распространения билетов. Магазин — это то место, куда люди приходят почти каждый день и если жители пополняют карты в киосках или магазинах, а не с помощью приложений, то у них появится больше удобных вариантов», – сказала глава Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.

Пассажиры могут пополнить «Карты вильнюсца» в центрах обслуживания клиентов компании Susisiekimo paslaugo на ул. Гяляжинкеле, 16, в киосках печати, почтовых отделениях, в отделениях PayPost, магазинах Rimi, MAXIMA или купить одноразовые билеты у водителей.

Информация «ЛК», vilnius.lt

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