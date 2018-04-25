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В России полсотни человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

Фото pixabay.com

После контактов с зараженным коронавирусом Covid-19 в Москве госпитализировали 24 человека и 83 поместили в карантин, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

«Сегодня врачи подтвердили первый случай новой коронавирусной инфекции Covid-19. Коронавирус был выявлен у москвича, прилетевшего из Италии. Сейчас он находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой форме», — сообщил мэр.

Он отметил, что в течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека — родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом.

«Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека», — написал Собянин.

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Также в Петербурге количество человек, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, достигло 26 человек. Все они лежат на карантине в больнице имени Боткина.

korrespondent.net

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