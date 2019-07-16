В. Рупшис: армии Литвы нужна последовательная работа, а не революции

Фото BFL/Томаса Лукшиса

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Кандидат на пост командующего вооруженными силами (ВС) Литвы, генерал-майор Валдемарас Рупшис заявил, что будет последовательно продолжать модернизацию армии, и не будет прибегать к революциям.

«Я убежден в том, что мы уже не можем делать революции в армии, кардинальные изменения. Должна быть последовательная работа, последовательное развитие армии, мы должны последовательно развивать мощности литовской армии и осуществлять международные обязательства», – сказал офицер во вторник сейме, во время представления его кандидатуры депутатам.

Голосование по его назначению планируется на четверг. До этого офицера, который сейчас возглавляет сухопутные силы Литвы, представят парламентским фракциям, его кандидатура будет рассмотрена в комитетах парламента.

Его кандидатуру на пост главы ВС Литвы выдвинул президент Гитанас Науседа.

52-летний В. Рупшис начал службу в системе обороны В. Рупшис в 1990 году. Спустя два года он стал командиром Шяуляйского мотодесантного взвода бригады Полевых войск Литвы, потом командовал ротой.

В 1996 году офицер был назначен заместителем командира Каунасского батальона им. князя Вайдотаса, позже стал начальником Отдела операций штаба батальона.

В 2001 году В. Рупшис служил заместителем командира в Мотопехотном батальона им. Великого князя Литовского Кестутиса, а потом был назначен командиром этого подразделения и занимал эту должность до 2005 года.

Еще год спустя В. Рупшис был назначен на службу в Литовскую военную академию (ЛВА), а потом в результате ротации был переведен в Департамент персонала и социальной защиты Министерства обороны.

В 2011 году офицер был произведен в полковники и стал командовать Механизированной пехотной бригадой Gelezinis Vilkas («Железный волк»).

Командующим Сухопутными войсками В. Рупшис назначен в 2016 году, ему было присвоено звание бригадного генерала. Спустя два года он был произведен в генерал-майоры.

В. Рупшис закончил ЛВА, Балтийский оборонный колледж в Эстонии, Колледж сухопутных войск в США.

По Конституции командующего ВС на пять лет назначает и увольняет президент с одобрения сейма.