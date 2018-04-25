В сейм вносятся проекты госбюджета, Sodra и обязательного страхования на 2020 год

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В сейме Литвы во вторник будет представлен утвержденный правительством проект государственного бюджета на 2020 год. В парламенте также будут представлены проекты бюджетов Фонда социального страхования Sodra и Фонда обязательного страхования здоровья (ФОСЗ).

По словам премьера Саулюса Сквярнялиса, важнейший план доходов и расходов страны сбалансирован, самая большая часть его расходов приходится на социальные нужды, а министр финансов Вилюс Шапока уверяет, что бюджет следующего года поощряет эффективное использование средств.

В следующем году должны повыситься акцизы на крепкий алкоголь, табак и горючее, не останется льготы на газойль, предназначенный для отопления. Предлагается расширить базу налогообложения недвижимого имущества жителей, сузить льготу на землю сельскохозяйственного назначения, ввести налог на неэкологичные автомобили.

В сейм также зарегистрированы предложения о налогообложении активов кредитных учреждений и прибыли торговых сетей, более медленном росте не облагающегося налогами уровня доходов.

На повышение пенсий (средняя пенсия по старости составит 374 евро) и детских пособий до 60 евро (и до 100 евро для детей с недугами, детей из многодетных и нуждающихся семей) намечается выделить 327 млн евро и 149 млн евро соответственно. Минимальная месячная зарплата «на бумаге» в следующем году повысится на 52 евро до 607 евро, «на руки» – на 41 евро до 437 евро.

Планируется, что доходная часть госбюджета в следующем году увеличится на 9% до 11,545 млрд евро, расходная часть – на 8% до 12,646 млрд евро.

Запланированные доходы бюджета фонда Sodra составляют 4,862 млрд евро, расходы – 4,515 млрд евро или на 6% и на 7,7% больше, чем ожидается в этом году. Профицит бюджета Фонда соцстраха должен составить 347,3 млн евро – на 11,5% меньше, чем ожидается в этом году.

Доходы бюджета ФОСЗ по сравнению с нынешним годом должны вырасти на 11,7% до 2,301 млрд евро, расходы – на 7,4% до 2,1 млрд евро.

Планируется, что финансовый профицит властного сектора в следующем году составит 0,2% валового внутреннего продукта (ВВП). Накопленные государством резервы в конце 2020 года должны составить 1,69 млрд евро или 3,3% ВВП (в конце этого года – 2,2% ВВП).

После первого чтения в сейме эти документы обычно возвращаются правительству на доработку, а окончательно они принимаются в декабре.

После того, как начнется слушание важнейших финансовых документов страны, сейм перестанет проводить пленарные заседания, поэтому проект бюджета будет рассматриваться в парламентских комитетах, а парламентарии смогут вносить предложения о том, для каких сфер финансирование в следующем году следует увеличить или выделить дополнительное финансирование.