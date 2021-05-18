В сейме Литвы — дополнительная выплата одиноким пенсионерам

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На рассмотрение сейма выносится предложение дополнительной выплаты одиноким пенсионерам и людям с недугами в размере 28,63 евро, которая может выплачиваться с июля.

Выплата будет равна пенсии вдов и вдовцов, а со следующего года она составит уже 32 евро и будет выплачиваться всем одиноким пенсионерам и инвалидам, независимо от того, овдовели ли они, развелись или никогда не создавали семью.

Это означает, что овдовевшие, как и до сих пор, будут получать эту пенсию, а например, тем, кто в разводе или не заключал брак, будет выплачиваться выплата в таком же размере.

Премьер-министр Ингрида Шимоните надеется, что новая мера будет способствовать снижению бедности в Литве. Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене подсчитала, что дополнительная выплата коснется почти 60 тыс. человек, а с 2022 года выплату одного пенсионера или пенсию овдовевших в размере 32 евро получат более 400 тыс. человек.

В этом году на новые предлагаемые выплаты потребуется 15 млн евро, а в 2022 и 2023 годах – по 106 млн евро. На повышение пенсий овдовевших в 2022 и 2023 годах потребуется по 3 млн евро