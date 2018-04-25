В Сейме вновь предлагается разрешить охотиться с прицелами ночного видения

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Предлагается разрешить охотиться на животных с прицелами ночного видения и глушителями.

Предлагается предусмотреть, что глушители и прицелы ночного видения для охоты могут приобретать имеющие право на охоту лица. Согласно проекту, физическое лицо принадлежащий ему глушитель, прицел ночного видения вместе с оружием категорий B или C при его участии может временно переуступить для использования другим лицом во время охоты. Также предлагается предусмотреть, что субъект, имеющий лицензию на аренду оружия, имеет право арендовать для охоты не только охотничье оружие категорий B и C, но и глушители и прицелы ночного видения.

По словам парламентариев, подготовить поправки к Закону о контроле над оружием и боеприпасами побудили сложности управления опасным распространяемым кабанами инфекционным заболеванием – африканской чумой свиней. «Сократить многочисленную популяцию кабанов было бы проще, если бы охотиться за этими по большей части ночными животными разрешалось с прицелами ночного видения и глушителями, которые согласно действующим сейчас положениям Закона о контроле над оружием и боеприпасами запрещены в гражданском обороте, следовательно, и в охоте», — сказали авторы проекта.

Предусматривающие это поправки к Закону о контроле над оружием и боеприпасами зарегистрировала группа из 16 парламентариев, принадлежащих разным фракциям Сейма.

Предыдущее предложение по использованию ночных прицелов на охоте было отклонено в сентябре 2016 года.