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В. Шапока: в 2021 году снизится дефицит бюджета, стабилизируется соотношение долга и ВВП

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока говорит, что проект бюджета на 2021 год сверстан с целью снизить дефицит властного сектора и стабилизировать рост соотношения долга и внутреннего валового продукта (ВВП). 

«Нам следует быть особенно осторожными, не только избегать долгосрочных обязательств, которые не покрыты устойчивыми финансами, но и замораживать рост расходов. Только тогда мы сможем провести в жизнь один из основных принципов — стабилизации роста соотношения долга и ВВП», — сказал министр, представляя во вторник в сейме проект бюджета на следующий год. 

В. Шапока отмечает, что если сравнивать дефицит Литвы и других стран Евросоюза, то страна будет среди государств, где этого показатель самый низкий. 

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«Если говорить о положении Литвы, как в смысле баланса, так и в смысле долга, я бы сказал, что как в одном, так и в другом случае мы будем в группе стран, где как дефицит, так и уровень долга будет самым низким», – сказал министр. 

Он подчеркнул, что бюджет сформирован исходя и из других приоритетов, а также в условиях очень высокой неопределенности относительно будущего — и в связи с пандемией, и в связи с экономическими перспективами в мире, Евросоюзе и в Литве. 

В. Шапока отметил, что рост доходов сектора власти в следующем году не будет большим, между тем, увеличение расходов связано с фискальным стимулом, который применялся и в 2020 году.  

«Если сравнить фактическую ситуацию с бюджетом следующего ода, то этот уровень расходов по существу такой же, как и в этом году», – сказал В. Шапока.

Дефицит сектора власти (разница между расходами и доходами) в следующем году должен составить 5% ВВП, между тем в этом году он должен составить 8,8%. 

Правительство предлагает рост минимальной месячной заработной платы «на бумаге» в следующем году с 607 до 642 eевро, а детских пособий – с 60 до 70 евро. Пенсии должны сократиться почти на 7%.

В следующем году со 176 до 177 евро должен увеличиться размер базовой зарплаты, поэтому рабочая плата несколько вырастет среди гослужащих, должностных лиц, работников бюджетных учреждений, политиков, судей.  

Доходная часть госбюджета по сравнению с утвержденным бюджетом нынешнего года уменьшится на  1,3% до 11,385 млрд евро, а расходная часть — увеличится на 21,2% до 15,49 млрд евро. Дефицит госбюджета в следующем году должен составить 4,105 млрд евро — в 3,3 раза больше, чем в этом году (утвержденный дефицит — 1,248 млрд евро).

Планирующиеся доходы Фонда социального страхования (Sodra) в бюджете следующего года составляют 5,063 млрд евро, а расходы – 5,002 млрд евро. Профицит бюджета фонда в 2021 году должен составить 61,295 млн евро.

Бюджет Фонда обаятельного страхования здоровья (ФОСЗ) на 2021 год планируется сбалансированным и должен составить 2,37 млрд евро.

Бюджеты Sodra и ФОСЗ  2021 года рассмотрят депутаты сейма нынешнего созыва, а утверждать их до Рождества  будет уже сейм нового созыва.

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