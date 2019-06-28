В Шилутском районе горит 12 гектаров торфяника: перебрасывается техника со всей Литвы

Фото BFL/Владимираса Гулявичюса

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Из-за того, что в Шилутском районе (западная часть Литвы) во второй половине дня в пятницу загорелось 12 гектаров Тракседжяйского торфяника, туда перебрасывается противопожарная техника со всей Литвы.

«Ситуация очень сложная, сильнейший ветер, который, скорее всего, не утихнет и на следующий день (…) Наверное, тушить придется долго», – сказала BNS представитель Департамента противопожарной охраны и спасения (ДПОС) Лаура Валаускене.

Она сказала, что сейчас туда перебрасывается противопожарная техника со всей Литвы.

По словам представителя ДПОС, не исключено, что будет привлечен и вертолет.

Сообщение о пожаре на торфянике деревни Шишгиряй поступило в 13.13. При пожаре уже сгорело два два трактора. На месте пожара сейчас работает около десяти пожарных автоцистерн.

Глава сельского поселения Кинтай Антанас Клижянтис в разговоре с BNS сказал, что прямой угрозы жителям неи, потому что горящий торфяник находится в отдалении от населенных пунктов.

Однако если ветер изменит направление, то густой дым дойдет до находящихся поблизости от торфяника деревень и города Шилуте.

«Шилуте (дым – ред.) сейчас обходит стороной. Боковые деревни могут сколько-то получить, а если западный ветер поменяет направление, то город Шилуте будет задымлен», – сказал он.

По словам главы сельского поседения, пожар на этом торфянике был более десяти лет назад. Тогда ветер во время длительного пожара менял направление, поэтому жителям было рекомендовано загерметезировать дома.

«Шлейф был очень тяжелый, дышать, когда он идет, было практически невозможно», – сказал А. Клижянтис.

Горящий торфяник представляет собой часть эксплуатируемого Аукштумалского болота. По словам главы Регионального парка дельты Немана Жильвинаса Чесны, если огонь дойдет до верхового болота, то будет нанесен урон и флоре, и фауне.

При пожаре на Тракседжяйском торфянике в 2011 году была уничтожена экосистема Аукштумалского болота. Тогда было уничтожено несколько сотен гектаров.