В школах Литвы – 99 вспышек COVID-19, в изоляции — около 2,5 тыс. учеников

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

В школах Литвы сейчас фиксируются 99 активных вспышки коронавируса, в изоляции – около 2,5 тыс. школьников, сообщил канцлер Министерства образования, науки и спорта Юлюс Лукошюс.

«На данный момент в школах у нас 99 активных вспышек, в которых выявлено 320 первичных случаев заражения, и около 2400 контактов высокого риска, поэтому можем представить, что почти 2,5 тыс. учеников пришлось изолироваться», – заявил Ю. Лукошюс в среду на заседании Комитета сейма по вопросам образования и науки.

Канцлер также отметил, что в добровольном тестировании участвуют около 37% школьников, и это «позволяет поймать случаи болезни, пока они не распространяются по школе».