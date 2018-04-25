В Швеции вводят жесткие ограничительные меры

Как передаёт телеканал «МИР 24», власти Швеции отказались от идеи всеобщего иммунитета и вводят жесткие противокоронавирусные ограничения.

Теперь гражданам запрещено собираться в общественных местах в группы более восьми человек. На семейные торжества и похороны могут прийти до 20 человек. Не будут проводиться спортивные и культурные мероприятия. При этом школы и офисы продолжат работу.

В Стокгольме и Мальмё до конца года закрываются музеи, галереи, спортзалы, бассейны, а в Гетеборге ещё и катки. Нарушителям правил грозит крупный штраф или более суровое наказание, вплоть до полугода тюрьмы.