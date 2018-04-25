  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Литва выдвигает на суд академиков "Оскара" фильм Nova Lituania

Подробнее...
default image
В Швеции вводят жесткие ограничительные меры

Подробнее...
default image
Открывается первый в мире банк для ЛГБТ-сообщества

Подробнее...
default image
В декабре в Литве увеличится количество рейсов

Подробнее...
default image
Съесть нельзя выбросить

Подробнее...
default image
Все внимание на иммунитет

Подробнее...
default image
Образование дошкольников

Подробнее...
default image
Стартует марафон новогодних праздников

Подробнее...
default image
Плата за услуги уличных кафе – по зонам

Подробнее...
default image
Вулканическая сила Романа Виктюка

Подробнее...
default image
В поисках полигона

Подробнее...
default image
«Мы не торгаши, для себя везем»

Подробнее...
default image
Социальные последствия пандемии

Подробнее...
default image
Конкурс на строительство стадиона

Подробнее...
default image
Европейский кредит – на сохранение рабочих мест

Подробнее...
default image
У пятой части домашних хозяйств нет Интернета

Подробнее...
default image
Апостол и евангелист Матфей

Подробнее...
default image
Расширение транспортных услуг

Подробнее...
default image
Больничная касса расширяет сеть электронных услуг

Подробнее...
default image
В суд – по делу о сносе гаражей

Подробнее...
default image
Пилкис

Подробнее...
default image
Француженка с русской душой

Подробнее...
default image
В столице – памятник Антанасу Смятоне

Подробнее...
default image
Скандал в Ватикане

Подробнее...
default image
Обустройство района Паплауес

Подробнее...
default image
6 советов о том, как говорить о коронавирусе с детьми

Подробнее...
default image
В ВОЗ дали рекомендации по физической активности в период карантина

Подробнее...
default image
Переболевшим COVID-19 будет разрешено не изолироваться повторно в течение 3 месяцев

Подробнее...
default image
В Швейцарии хотят создать «пропуска свободы»

Подробнее...
default image
Rail Baltica будет приспособлена и для военной техники

Подробнее...
default image
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 17 декабря

Подробнее...
default image
Налоговая инспекция Литвы реализовала конфискованную криптовалюту

Подробнее...
default image
Лидеры ЕС на саммите 10-11 декабря продлят на полгода санкции против России

Подробнее...
default image
Sodra: пандемия в Литве больше повлияла женщин

Подробнее...
default image
В следующем году в Шотландии намерены провести референдум о независимости

Подробнее...
default image
В. Шапока уверен, что в будущем появится больше экологических налогов

Подробнее...
default image
Трамп заявил о готовности покинуть Белый дом

Подробнее...
default image
ОЭСР призывает Литву снизить субсидии на потребление ископаемого топлива

Подробнее...
default image
Европарламент принял резолюцию о повышении демократических стандартов к выборам 2024 года

Подробнее...
default image
По объемам тестирования на COVID-19 Литва - среди лидеров в Европе

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В Швеции вводят жесткие ограничительные меры

Photo by focusonmore.com on Foter.com / CC BY

Как передаёт телеканал «МИР 24», власти Швеции отказались от идеи всеобщего иммунитета и вводят жесткие противокоронавирусные ограничения.

Теперь гражданам запрещено собираться в общественных местах в группы более восьми человек. На семейные торжества и похороны могут прийти до 20 человек. Не будут проводиться спортивные и культурные мероприятия. При этом школы и офисы продолжат работу.

В Стокгольме и Мальмё до конца года закрываются музеи, галереи, спортзалы, бассейны, а в Гетеборге ещё и катки. Нарушителям правил грозит крупный штраф или более суровое наказание, вплоть до полугода тюрьмы.

реклама
tourister.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.