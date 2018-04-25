default image
В борьбе с пандемией нужно перейти от строгих ограничений к поиску новых решений - ВОЗ

Подробнее...
default image
Оборот компании Novaturas снизился в этом году на 75% до 28,8 млн евро

Подробнее...
default image
ВОЗ разработала Хартию безопасности медицинских работников

Подробнее...
default image
Ж.Вайчюнас: электроэнергия не подорожает в связи с бойкотом БелАЭС

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис: снизить загрязнение окружающей среды достижимо

Подробнее...
default image
Великобритания рассматривает введение повторного локдауна

Подробнее...
default image
Экономист: печатание денег и заимствование не стимулирует проводить реформы

Подробнее...
default image
За 20 лет мир потерял 100 млн га леса - ООН

Подробнее...
default image
Правительство выделило 13,4 млн евро самоуправлениям как компенсации из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Власти США введут запрет на скачивание TikTok

Подробнее...
default image
В. Синкявичюс: Литва может направить помощь ЕС на борьбу с загрязнением

Подробнее...
default image
В нескольких странах Европы ожидают новые ограничения из-за распространения COVID-19

Подробнее...
default image
Литва обсудит возможность введения госэкзамена по польскому языку

Подробнее...
default image
За прошедшие сутки установлено рекордное количество заболеваний - 99

Подробнее...
default image
Мэрия Берлина вводит новый вид штрафа

Подробнее...
default image
Глава Литвы называет провокацией угрозы А. Лукашенко закрыть границы

Подробнее...
default image
Больница в Радвилишкис останавливает прием пациентов, плановые операции

Подробнее...
default image
В Финляндии с 19 сентября упростят карантинные ограничения для въезда в страну

Подробнее...
default image
Россия и Польша открывают автобусное сообщение

Подробнее...
default image
Пытавшийся совершить теракт молодой человек получил чуть более двух лет

Подробнее...
default image
В статусе безработного

Подробнее...
default image
В угоду велосипедистам

Подробнее...
default image
Как распознать банковского мошенника?

Подробнее...
default image
Налог на недвижимость

Подробнее...
default image
Суицид: кто в группе риска

Подробнее...
default image
Литву не пугает жесткий «брекзит»

Подробнее...
default image
Энергетические инновации

Подробнее...
default image
Семейка

Подробнее...
default image
Инга Машкарина: Спектакль никого не оставит равнодушным

Подробнее...
default image
Новый этап интеграции ромов

Подробнее...
default image
Драма «Стрельцов» - рожден, чтобы стать звездой футбола

Подробнее...
default image
Альтернатива газовому баллону

Подробнее...
default image
Экономический спад в Литве – один из самых незначительных в ЕС

Подробнее...
default image
Создание Государственного банка развития

Подробнее...
default image
Новшества в школах Литвы

Подробнее...
default image
На коронавирусном фронте

Подробнее...
default image
«Влюбленные берега» должны вернуться

Подробнее...
default image
Бюджет студента

Подробнее...
default image
Пророк Захария и праведная Елисавета

Подробнее...
default image
Инвестиционный климат в Литве

Подробнее...
TOP,Новости,Экология и климат

В. Синкявичюс: Литва может направить помощь ЕС на борьбу с загрязнением

Скриншот European Parliament/ twitter.com

После предложений Еврокомиссии об ускорении борьбы с загрязнением окружающей среды еврокомиссар по охране окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс заявил, что Литва может направить на эти цели растущую помощь от ЕС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду в своем ежегодном докладе предложила до 2030 года снизить уровень загрязнения окружающей среды в Европе хотя бы на 55%. Ранее целью были 40%.

Эти амбициозные цели поддержали Франция и Германия, а также значительная часть членов Европарламента, а члены Вышеградской группы во главе в Польшей подвергли критике.

В правительстве Литвы такие цели обычно оценивались осторожно из-за возможной нагрузки на транспортный и сельскохозяйственный секторы экономики.

В. Синкявичюс заявил BNS, что правительство Литвы должно будет пересмотреть свой национальный план, однако у него есть для этого инструменты – дополнительные средства предусмотрены в фонде восстановления ЕС, в новом бюджете и в так называемом механизме Правильных преобразований.

„Литва должны будет пересмотреть свой план развития энергетики и изменений климата с учетом новой цели. Но у Литвы есть инструменты для этого – это дополнительное финансирование NextGenerationEU, новая финансовая перспектива и механизм Правильных преобразований,“ — отметил еврокомиссар.

„В Литве, насколько мне известно, есть План ДНК экономики, но детального плана использования значительно возросших инвестиций ЕС нет, и, полагаю, это прекрасный способ выполнить домашнюю работу и связать новые цели с использованием этих средств,“ — подчеркнул В. Синкявичюс

Для замедления смены климата страны Европы планируют снижать количество газов, вызывающих парниковый эффект. Для этого следует увеличить эффективность энергии, больше инвестировать в технологии забора и хранения диоксида углерода, электрификацию и альтернативные ископаемому топливу, ремонтировать дома, побуждать потребителей менять привычки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.