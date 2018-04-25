Власти США введут запрет на скачивание TikTok

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Власти США c 20 сентября введут запрет на скачивание социальной сети TikTok, сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории страны. Позже он сказал, что Microsoft или другая американская компания должны заключить сделку на приобретение социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе TikTok будет запрещен в США.

Администрация Соединенных Штатов опасается, что руководство TikTok занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.