В среду соберется Комиссия по помилованию лиц, осужденных за шпионаж

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После вступления в силу закона, детализирующего право президента на предоставление помилования в случае обмена шпионами, в среду соберется Комиссия по помилованию, дающая советы президенту по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента Гитанаса Науседы сказал BNS, что комиссия рассмотрит 123 прошения о помиловании.

Пока нет президентского декрета, конкретные имена не разглашаются.