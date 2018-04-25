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В среду соберется Комиссия по помилованию лиц, осужденных за шпионаж

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TOP,Новости,Политика

В среду соберется Комиссия по помилованию лиц, осужденных за шпионаж

Фото из открытых источников

После вступления в силу закона, детализирующего право президента на предоставление помилования в случае обмена шпионами, в среду соберется Комиссия по помилованию,  дающая советы президенту по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента Гитанаса Науседы сказал BNS, что комиссия рассмотрит 123 прошения о помиловании.

Пока нет президентского декрета, конкретные имена не разглашаются.

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«Президент своим декретом оказывает помилование вскоре после получения рекомендаций Комиссии по помилованию», — сказал пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

В повестке дня министра юстиции Элвинаса Янкявичюса указано, что заседание Комиссии состоится в 10:30 в среду.

Комиссия по помилованию собирается на следующий день после вступления в силу поправки к Уголовному кодексу, в которой подробно говорится о полномочиях президента помиловать осужденного, включённого в соглашение об обмене шпионами.

Согласно источникам BNS, поправка связана с запланированным между Литвой и Россией обменом заключёнными в настоящее время гражданами обеих стран, осужденными за шпионаж.

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