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Венецию снова затопило (видео)

Фото Luigi Brugnaro/ twitter.com

Центр Венеции оказался затоплен из-за затяжных дождей, сообщает агентство Associated Press. Подтоплены многие магазины и кафе, вода покрыла и знаменитую площадь Сан-Марко. В целях предосторожности во вторник не работают детские сады.

Туристы и венецианцы надевают высокие сапоги и теснятся на поднятых дорожках, чтобы перемещаться по городу в результате потопа, накрывшего большую его часть.Во многих гостиницах постояльцам предлагаются одноразовые пластиковые сапоги выше колена, у многих местных жителей есть такие ж резиноые сапоги.

Уровень воды во вторник утром достиг 1,27 метра, но предупредил, что еще большая волна прогнозируется ночью. По данным метеорологов, вечером во вторник ожидается очередной дождевой заряд, который в особенности затронет северо-восток Италии, а также Сицилию.

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Наводнения в Венеции — нередкое явление, называемое «высокой водой». Они происходят из-за дождей, а также из-за штормовых приливов. В последний месяц плохая погода стала обычным делом Италию, почти ежедневные ливни накрыли большую часть страны.

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