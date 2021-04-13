В США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson

Фото pixabay.com

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson из-за возможных побочных эффектов после вакцинации, сообщает ТАСС со ссылкой на аккаунт FDA в Twitter.

«Мы рекомендуем приостановить использование этой вакцины в целях предосторожности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что агентства Минздрава США изучают данные о шести зарегистрированных в стране случаях возникновения тромбов после вакцинации препаратом Johnson & Johnson. «В настоящее время эти побочные эффекты крайне редки», — подчеркивается в сообщении.

CDC и FDA заявили, что серьезно относятся к сообщениям о возникновении тромбов после прививок от COVID-19 вакциной компании Johnson & Johnson. Ранее CNN со ссылкой на европейские источники сообщала о четырех известных случаях образования «необычных тромбов» после прививок этой вакциной.