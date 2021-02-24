В связи с похищенными данными после случая CityBee обратились 169 лиц

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В связи с хищением персональных данных после случая с CityBee в полицию Литвы обратились 169 лиц, пока нет данных о том, что похищенными данными воспользовались в преступной деятельности, заявил заместитель генкомиссара полиции Литвы Арунас Паулаускас.

«В полицию обратились 169 лиц, которые информировали, что данные были похищены, но у нас нет информации о том, что с этими данными совершали преступную деятельность, использовали их для того, чтобы что-то взломать, присвоить деньги, средства», – сообщил в среду А. Паулаускас на заседании парламентского Комитета по вопросам правам и правопорядка.