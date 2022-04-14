В связи с предложением безвизового въезда в Беларусь МИД Литвы призывает этого не делать

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Министерство иностранных дел Литвы призывает не посещать Беларусь, несмотря на сообщения о безвизовом въезде в эту страну.

«В Литве до сих пор есть рекомендация не ехать в Беларусь. В первую очередь из-за действий страны против собственных граждан, а также из-за ее причастности к военной агрессии России в Украине», — заявила BNS в четверг представитель по связям с общественностью министра иностранных дел Витауте Шмайжите-Кулешене.

Она также подчеркнула, что Вильнюс не получал официальной информации из Минска о возможности для граждан Литвы посещать страну без виз.

Как сообщил в четверг Государственный пограничный комитет Беларуси, граждане Латвии и Литвы смогут въезжать в страну без визы в преддверии православных и католических праздников.

Границу Беларуси с Латвией и Литвой без визы можно будет пересекать в пунктах пропуска с 15 апреля по 15 мая.

Делать это можно будет неограниченное количество раз, не нужно будет иметь разрешение на въезд в пограничную зону для посещения всей территории Беларуси, о таких намерениях нужно будет сообщать пограничникам заранее.

В ответ на эти сообщения в четверг Министерство иностранных дел Латвии также распространило рекомендацию не делать этого своим гражданам.

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