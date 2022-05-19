В связи с сокращением потока украинских беженцев «Сильнi разом» закрывает центр в Польше

В пик потока беженцев микроавтобусы «Сильнi разом» курсировали вдоль польско-украинской границы, где собирали беженцев, желающих укрыться в Литве.

В самые загруженные дни, с середины марта до середины апреля, инициатива ежедневно получала около 600 просьб о помощи.

«Сильнi разом» продолжат организовывать и финансировать регулярные автобусные рейсы из Львова, искать новое жилье для беженцев, а также организовывать и финансировать детские летние лагеря для пятисот детей беженцев в Литве со скаутами и другими партнерами.

По данным ООН, за время войны Украину покинуло более 6 млн человек. Еще более 8 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, но остались в стране.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено