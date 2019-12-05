В Турции депортировали иностранных террористов

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С 11 ноября по настоящее время из Турции депортировали 59 человек, которых признали террористами, сообщил заместитель министр внутренних дел страны Исмаил Чатакли.

«Мы депортируем их всех. В этом нет никаких колебаний. Постоянно идет работа над этим вопросом. С 11 ноября по сегодня депортировано 59 иностранных террористов», — сказал Чатакли.

В США и страны ЕС отправили 26 из них , 33 — в другие страны, еще 12 будут депортированы в ближайшее время. По словам заместителя министра, в ноябре 2019 года было проведено 8 тыс. 409 операций внутри страны.

Как известно, ранее в Анкаре заявили, что не намерены удерживать на своей территории иностранных граждан, которые являются боевиками террористических организаций, в частности ИГИЛ. В турецких тюрьмах содержатся более тысячи сторонников ИГИЛ, в ходе военной операции Турции в Сирии были задержаны 287 боевиков.